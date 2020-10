Poetsvrouw blijkt onverbeterlijke dievegge: 2 jaar effectief Siebe De Voogt

12 oktober 2020

14u06 0 Brugge Een 50-jarige vrouw uit Brugge heeft een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor verschillende diefstallen. Maud V. werkte jarenlang als poetsvrouw en maakte in die functie verschillende slachtoffers. “Een onverbeterlijke recidiviste”, noemde de rechter haar.

Maud V. is al jarenlang aan de slag als poetsvrouw bij zowel bedrijven als particulieren thuis. Op 23 mei 2017 kreeg de Brugse één jaar cel voor verschillende diefstallen, maar dat bracht haar niet tot beter inzicht. Eind mei 2018 werd V. op heterdaad betrapt bij het stelen van vier planten met een totale waarde van 100 euro bij Bloemenhal in Brugge. Het bleek het begin van een hele reeks nieuwe feiten.

Laptops

V. werkte in augustus 2018 als poetsvrouw bij ADMB in Brugge. Ze stal in die periode 500 euro uit afgesloten geldkoffertjes. Die maand sloeg de Brugse ook toe bij Kamodata, de IT-dienst van het sociaal secretariaat. Met een badge verschafte ze zich toegang tot het datacenter, waar ze drie laptops en twee draagtassen ontvreemdde. Op 11 september werkte de poetsvrouw alweer in een medisch laboratorium en ook daar kon ze zich klaarblijkelijk niet inhouden. Uit de portefeuille van een werkneemster pikte ze 50 euro cash geld. In november dat jaar stal V. 500 euro bij B&B Kind of OJ in Brugge en maakte ze ook twee elektronische kaarten met maaltijdcheques buit bij een koppel waar ze kuiste. Met de kaarten kocht ze uiteindelijk 675 euro aan producten bij de Proxy Delhaize in Sint-Kruis.

De beklaagde is een onverbeterlijke recidiviste. Ze belooft telkens geen strafbare feiten meer te zullen plegen, maar begaat toch nieuwe diefstallen Rechter

Bakkerij

De onderzoeksrechter vond het welletjes en besliste Maud V. op 21 februari 2019 aan te houden. De poetsvrouw vloog in de gevangenis, maar werd na vijf dagen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze kreeg in juli de kans om aan de slag te gaan bij bakkerij Defruyt in Brugge, maar sloeg ook daar toe. V. stal 2.850 euro uit geldkistjes van collega’s en ontvreemdde ook 1 fles gin, 2 flessen wijn en 3 boterkoeken. Ook de rechter moest maandagmorgen vaststellen dat V. elke kans verprutste. “De beklaagde is een onverbeterlijke recidiviste”, schreef ze in haar vonnis. “Ze belooft telkens geen strafbare feiten meer te zullen plegen, maar begaat toch nieuwe diefstallen.” V. kreeg een effectieve celstraf van 2 jaar opgelegd. Aan de slachtoffers moet ze zo'n 3.600 euro aan schadevergoedingen betalen.