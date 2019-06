Poetsvrouw (27) steelt 200 euro van 89-jarige dementerende Jelle Houwen

18 juni 2019

14u21 6

Een 27-jarige poetsvrouw uit Brugge heeft er drie maanden over gedaan om de resterende 100 euro van een totaal van 200 euro die ze stal bij een dementerende bejaarde man van 89 jaar terug te betalen. De strafrechter gaf haar drie maanden de tijd om het gestolen saldo te vereffenen. “En dat is ook gelukt, zij het zeer nipt”, sprak haar advocaat. “Pas vandaag werd het geld gestort. Mijn cliënte heeft zware financiële moeilijkheden en heeft zelf geen uitkering. Haar partner is werkloos en krijgt slechts een uitkering van 475 euro per maand. Daarmee moeten ze ook hun kindje onderhouden. U begrijpt dat het een helse opdracht was om die 100 euro terug te betalen. Maar er is goed nieuws: het is dus gelukt en ze heeft intussen opnieuw werk gevonden.” J.B. ging bij de man poetsen tussen 1 januari en 28 februari 2017. Toen ontdekte de zoon van de intussen 89-jarige man dat er geld verdwenen was. “Minstens 200 euro maar mogelijks ook meer. Achteraf ontdekten we ook dat er goud weg was maar daarvan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat zij het was”, vertelde de zoon van het slachtoffer in de rechtbank. J.B. vroeg de gunst van de opschorting. Vonnis op 17 september.