PMD-sorteerregels in Brugge en regio veranderen voorlopig nog niet Bart Huysentruyt

03 juni 2019

09u31 0 Brugge Het is nog niet toegelaten om alle soorten plastic in de blauwe PMD-zak te steken in Brugge en alle gemeenten die aangesloten zijn bij afvalintercommunale IVBO.

Sinds 1 juni mag er in de regio’s Roeselare, Oostende en het Meetjesland meer in de blauwe PMD-zak, maar in Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke – de negen steden en gemeenten aangesloten bij IVBO – blijven de sorteerregels nog even dezelfde. Voor hen is het nog wachten tot begin 2020.

De uitbreiding van de PMD-sorteerregels wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgen alle schakels in de afvalketen voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden.

De intrede van de nieuwe blauwe zak verloopt niet per provincie of gemeente. Afvalintercommunale IVBO roept inwoners uit de regio Brugge en Ommeland dan ook op om aandachtig de sorteerregels op de afvalkalender of haar website www.ivbo.be te raadplegen. Ook de website www.betersorteren.be verduidelijkt welke regels van toepassing zijn in welke gemeente.