Pluk 5 kilogram fruit in boomgaard van Beisbroek Bart Huysentruyt

04 september 2020

16u02 0 Brugge De coronacrisis houdt de jaarlijkse fruitpluk in de boomgaard van Chartreusinne in Beisbroek niet tegen. Die vindt plaats op zondag 13 september van 9 tot 18 uur.

Vorig jaar kwamen er 1.500 plukkers langs. Per gezin wordt een beperking van 5 kg fruit opgelegd. Zo wil de stad iedereen de kans geven om deel te nemen aan dit initiatief. “Het overige fruit wordt na afloop geplukt door een sociaal economiebedrijf en zal verdeeld worden onder kansarme mensen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Voor en na 13 september is het plukken uitdrukkelijk verboden. Brugge voorziet ter plaatse plukstokken om het fruit te kunnen bereiken. “Andere plukmethodes zoals schudden, slaan en ladders zijn niet toegestaan”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Er mogen maximaal 200 bezoekers per uur binnen. Inschrijven via https://vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes/Beisbroek/list.