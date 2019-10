Plots erg veel zeldzame vogelsoorten aan onze kust: “De klimaatopwarming kan een rol spelen” Alleen al de voorbije maand vijf nieuwe soorten ontdekt Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

17u55 0 Brugge In Heist is vorige vrijdag een bruine klauwier ontdekt, een soort die nog nooit eerder in België gezien is. En dat is lang niet de enige nieuwe soort. Alleen al de voorbije maand zijn vijf zeldzame soorten gespot in de omgeving van Zeebrugge en Heist. “Hevige winden hebben de vogels uit koers geslagen. Ze zijn verdwaald", zegt Natalie Sterckx van Natuurpunt.

De voorbije maand werden in de omgeving van Heist en Zeebrugge al ongewoon veel zeldzaamheden vastgesteld. De meest opvallende soorten waren een izabeltapuit (Zeebrugge), een Siberische sprinkhaanzanger (Heist), een roodoogvireo (Heist), een Daurische of Turkestaanse klauwier (Heist) en nu dus ook een bruine klauwier, ook al in Heist. Niet toevallig lokken de vogels een pak liefhebbers naar de omgeving van de haven van Zeebrugge. Ze proberen met grote lenzen waarnemingen te doen, want als al die nieuwe soorten plots naar onze contreien komen, dan volgen misschien nog vele anderen.

Uit koers

“Waarom er net nu zoveel extreme zeldzaamheden opduiken, is niet helemaal duidelijk”, zegt Natalie Sterckx van Natuurpunt. “Vogels kunnen uit koers worden geslagen door slechte weersomstandigheden. Hevige winden, mogelijk ook veroorzaakt door de klimaatopwarming, kunnen de jonge vogels uit koers hebben geslagen. We spreken niet toevallig van dwaalvogels. Ze zijn verdwaald en zoeken oriëntatiepunten. Doorgaans gaat het om jonge vogels die nog niet veel ‘trekervaring’ hebben. Van oudere vogels wordt aangenomen dat die beter de juiste richting kunnen aanhouden tijdens de jaarlijkse trek tussen de broedgebieden en de landen waar ze overwinteren.”

Zangvogels

Maar die verklaring is zeker niet sluitend: zo is de bruine klauwier, die vrijdag in Heist werd gespot, een volwassen vogel. “Voor soorten die uit Azië afkomstig zijn en verdwaald in westelijke richting blijven doorvliegen, vormt de Noordzee een natuurlijke barrière”, vervolgt Sterckx. “De meeste zangvogels vliegen niet graag over zee, want daar kunnen ze niet uitrusten. Ze stoppen dus aan de kustlijn. Ze zoeken Zeebrugge op, omdat de haven ’s nachts fel verlicht is. Vogels die ’s nachts trekken, worden door dit licht aangetrokken. Misschien omdat ze in zo’n fel verlichte omgeving ook tijdens de nacht verder naar eten kunnen zoeken.

Mongolië

De bruine klauwier was vrijdag de 452ste vogelsoort die in België is vastgesteld. Bruine klauwieren broeden voornamelijk in Oost-Azië: van Centraal- en Oost-Siberië en Mongolië tot Oost-China en Japan. De vogel werd eerder wel al opgemerkt in Europa, onder meer in Nederland en Frankrijk. Of er binnen enkele jaren nog veel meer exotische soorten onze kanten op vliegen, weten ze bij Natuurpunt niet. “We kunnen het moeilijk aan de vogels zelf vragen”, glimlacht Natalie Sterckx.