Plots 17 zieken in één voormiddag, grootste school van Brugge sluit vrijdag de deuren: “Bezorgd om toenemend aantal leerlingen en leerkrachten met symptomen coronavirus” Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

12 maart 2020

16u53 704 Brugge Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, de grootste school van de stad, sluit vrijdag de deuren uit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus. Dat bevestigt de directie. “We hadden plots zeventien zieken in één voormiddag: het virus zit binnen de schoolmuren”, zegt directeur Koen Seynaeve.

Een straf signaal van de middelbare school Sint-Lodewijks in Brugge, waar ze voorlopig enkel vrijdag, maar mogelijk langer de schoolpoort gesloten houden. Directeur Koen Seynaeve zegt dat hij niet anders kon: “Deze ochtend alleen al kwamen er zeventien zieke leerlingen bij. In de namiddag bleef dat aantal oplopen. Het virus zit binnen de schoolmuren, dat kan niet anders. Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen en laat de leerlingen op zijn minst vrijdag en tijdens het weekend thuis uitzieken.”

Leerkracht meten twee keer hun temperatuur

Er zal ook geen avondstudie of nablijfstudie zijn. Leerlingen die niet thuis kunnen blijven of niet naar huis kunnen, en gezond zijn, kunnen wel op school terecht. “We voorzien een beperkte vorm van toezicht”, zegt Seynaeve. “We hebben nochtans alle maatregelen genomen: geen handen geven, goed ontsmetten... De leerkrachten hebben zelfs elke dag minstens twee keer hun eigen temperatuur gemeten. Maar dit kan je niet zomaar tegenhouden. Als ook de leerkrachten ziek worden, dan is het bijna onmogelijk om nog lessen te organiseren.” In het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat volgen zo’n 1.300 leerlingen les. Het is de grootste school van Brugge binnen het katholieke net.

“Hopelijk maandag weer open”

Eerder deze week raakte al bekend dat één van de leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege positief testte op het coronavirus. “Sindsdien zitten nog een aantal families van leerlingen in quarantaine”, zegt de directeur, die verwacht dat nog meer scholen dezelfde maatregel gaan nemen. “Ik snap de overheid wel als ze zeggen dat de scholen moeten openblijven. Zeker als het gaat om de basisscholen. Als je die scholen sluit, dan worden die jonge kinderen opgevangen door opa en oma. En net dat is de risicogroep. Maar voor secundaire scholen is dat toch nog iets anders.” Seynaeve hoopt dat hij maandag zijn school weer kan openen. “Maar als de overheid overgaat tot een lockdown, zou het wel eens voor langere tijd kunnen zijn.”