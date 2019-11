Ploegmaats brengen pakkend eerbetoon aan verongelukte voetballer (26): “Voor altijd onze nummer 5" Mathias Mariën

14 november 2019

21u31 0 Brugge De ploegmaats van de verongelukte voetballer Bodhi Gunst (26) hebben donderdagavond een pakkend eerbetoon gehouden. Vlak voor de training verzamelden ze rond de middencirkel, waar het truitje van Bodhi was ingekaderd en omringd met kaarsen.

De voetballer van VV Westkapelle kwam vorig weekend om het leven na een tragisch ongeval langs de E403 in Ardooie. Bodhi was op weg naar huis in Menen toen hij wellicht in slaap viel achter het stuur en achteraan inreed op een vrachtwagen. Hij was op slag dood. De twintiger laat een grote leegte na bij vrienden, familie en zijn vriendin met wie hij samenwoonde. Bij VV Westkapelle, zijn huidige voetbalploeg, kwam het overlijden van de linksachter hard aan. Hoewel hij er pas sinds dit seizoen speelde, Bodhi doorliep alle reeksen bij Lissewege, was hij er op korte tijd een graag geziene speler geworden. Hij was één van de grote sfeermakers in de kleedkamer.

Eerbetoon

Donderdagavond brachten zijn ploegmaats een pakkend eerbetoon aan Bodhi. “Hij blijft voor altijd onze nummer 5", laat de ploeg weten. De voetballers verzamelden rond de middencirkel waar het truitje van Bodhi was ingekaderd en omringd door kaarsen. Er werden ook ballonnen opgelaten.