Plein onder balkonrotonde groener dan ooit: 9.000 planten erbij Bart Huysentruyt

15 april 2020

18u53 0 Brugge Aan de achterkant van het Brugse station, kant Sint-Michiels, zijn de medewerkers van de stad begonnen met het aanplanten van 9.000 nieuwe planten op het plein onder de balkonrotonde. Zo wordt de grijze vlakte eindelijk wat groener.

In februari is gestart met de eerste fase van het herwaarderen van de balkonrotonde. Op woensdag volgde de aanplanting. Er werden hiervoor vijf groenvlakken voorzien en er zullen in totaal 12 bomen staan.

“We kozen voor planten en bloemen die een heel jaar door voor meer groen zorgen", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dit plein had nood aan meer groen. Het was altijd al een grijze vlakte en daar waren we niet gelukkig mee.”