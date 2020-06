Pizzeria Sforno focust voortaan op takeaway en thuislevering Bart Huysentruyt

07 juni 2020

09u31 14 Brugge Na vijf jaar en mede ingegeven door de coronacrisis wijzigt pizzeria Sforno op het Sasplein in Brugge haar formule. Sforno wordt Pizze d’Asporto, met focus op takeaway en thuislevering. Er blijven maar een handvol zitplaatsen over.

Precies vijf jaar geleden openden Carine en Maurizio hun pizzeria Sforno: een instant succes in Brugge en ver daarbuiten. “We willen onze klanten bedanken voor deze vijf fantastische jaren, voor het vertrouwen, de goede band, de reclame , de ontelbare leuke momenten”, vertelt Carine Vens. “Maar de leeftijd en de tijd is gekomen om het kalmer aan te doen.”

Het duo gaat voortaan voor meer takeaway en thuislevering. De manier van pizza’s maken blijft ambachtelijk. “Voor het deeg wordt met moedergist gewerkt en een rijs-tijd van minimum 24 uur. Daardoor is de pizza licht verteerbaar. Het zijn pizza’s, gemaakt volgens de Italiaanse traditie. Alle ingrediënten komen uit Italië. Er zijn meer dan dertig verschillende soorten. Bestellen kan via de website, betalen gebeurt online of bancontact. Ook hun alom gekende specialiteit, antipasti italiano, een selectie van Italiaanse charcuterie en kaas kan online worden besteld. Ook de wijnen zijn te bestellen.