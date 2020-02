Peruviaanse dievenbende sloeg 21 keer toe in hotellobby’s of op luchthaven: parket vraagt tot 40 maanden cel Siebe De Voogt

06 februari 2020

16u29 0 Brugge Acht Peruvianen staan in de Brugse rechtbank terecht voor in totaal 21 diefstallen. De dievenbende sloeg vooral toe in de recepties of ontbijtruimtes van Brugse hotels, maar ook op de luchthaven van Zaventem bleken toeristen niet veilig. Het parket vorderde voor het achttal celstraffen tot 40 maanden.

Brugge werd op 26 oktober en 28 november 2017 geconfronteerd met een reeks diefstallen in de recepties of ontbijtruimtes van enkele hotels. Het gerecht startte meteen een onderzoek op. Verschillende verdachten en voertuigen werden voor of na de feiten gefilmd en speurders slaagden erin om hen te linken aan gelijkaardige diefstallen in Charleroi en Gent. De bende gebruikte volgens het parket steevast wagens met Franse nummerplaat om zich tussen de verschillende steden te verplaatsen.

Geleidelijk aan kon het gerecht verschillende bendeleden identificeren. Eén van hen, een 51-jarige Peruviaan, werd door een agent van de luchthavenpolitie in Zaventem formeel herkend als dader van twee handtasdiefstallen in 2016. De man liep vorig jaar tegen de lamp in Frankrijk bij het plegen van gelijkaardige feiten in hotels. Hij vloog in de cel en werd uitgeleverd aan ons land. Volgens het parket pleegde de vijftiger in totaal zes diefstallen. Zelf bekent hij er vier van. “Mijn cliënt wilde zijn moeder helpen in Peru”, pleitte z'n advocaat Jorn Verminck. “Zij brak haar been en had een rolstoel nodig. Via z'n neef belandde hij in de criminaliteit. Het geld wilde hij opsturen naar z'n thuisland.” In totaal kon het gerecht acht bendeleden identificeren. Zij komen in aanmerking voor 21 feiten. Voor het 38-jarige kopstuk vorderde het parket 40 maanden cel. Hij zou bij zowat alle diefstallen betrokken zijn geweest. Voor zijn 51-jarige landgenoot werd 30 maanden gevangenisstraf gevraagd. De andere dieven riskeren celstraffen tussen 15 en 27 maanden. Uitspraak op 12 maart