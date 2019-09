Persoone steunt met dessert Virgunapark in Congo: “Bouw van chocoladefabriek is er begonnen” ‘Gorilla’s in de mist’ moet dé topper van laatste KooKeet worden Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

10u25 0 Brugge Zijn dessert ‘Gorilla’s in de mist’ moet eind deze maand dé topper worden van de laatste editie van KooKeet. Dat is het driedaagse gastronomische festival in Brugge. Per verkocht dessert gaat er één euro naar het Virungapark in Congo, waar piloot Anthony Caere uit Damme werkt. “Mijn chocoladefabriek krijgt er stilaan vorm”, zegt Persoone.

Het is nu bijna een jaar geleden dat chocolatier Dominique Persoone voor het eerst naar Congo trok om er het Virunga National Park te gaan bezoeken. Het is de thuis van de meest bedreigde berggorilla’s, maar ook van heel veel andere dieren en natuurschoon. Piloot Anthony Caere uit Oostkerke bij Damme ging er een paar jaar geleden voorgoed wonen en werken. Hij beschermt er vanuit de lucht de ‘rangers’, die op hun beurt op de grond de dieren beschermen tegen stropers. “Mijn bezoek aan Congo heeft me in heel veel opzichten een pak wijzer gemaakt", zegt Persoone. “Ik heb er ongelooflijke dingen gezien, gebeurtenissen die op mijn netvlies geplakt blijven. Daarom wil ik er ook iets doen.”

Vorig jaar al kondigde Persoone aan dat hij er een chocoladefabriek zou bouwen en werk zou verschaffen aan lokale mensen. Hij bracht ook cacao mee uit Congo. Die verwerkt hij momenteel tot een dessertje, dat straks de topper op KooKeet moet worden. “Qua uitzicht is dit het mooiste dessert dat ik ooit voor het festival heb gemaakt”, zegt Persoone, die de voorbije jaren al veel moois op een bord toverde. “Maar hier ben ik wel enorm fier over.”

Per verkocht gerechtje, dat straks acht euro kost, gaat er één euro naar Virunga. Piloot Anthony Caere is daar alvast bijzonder opgetogen over. Op Facebook en Instagram deelde hij een filmpje om het gerecht mee te promoten. “Kom zeker op 28, 29 en 30 september naar KooKeet aan het Stationsplein in Brugge", zegt Caere. “Mijn goede vriend Dominique Persoone heeft een fenomenaal dessertje klaar dat niet alleen een streling is voor het oog, maar ook voor de tong. Een deeltje van de opbrengst komt naar hier, wat geweldig is. We gaan het geld gebruiken om een loods te bouwen voor vliegtuigen, met daarbij een verpleegpost waar de eerste zorgen toegediend kunnen worden aan gewonde rangers. We zijn hem daar heel dankbaar voor.”

Persoone trekt volgende maand zelf met de opbrengst naar Congo. “Ik ga er opleiding geven aan lokale mensen hoe ze chocolade moeten maken”, zegt hij. “De bouw van de chocoladefabriek in Virunga Park heeft door het uitbreken van het ebolavirus wat vertraging opgelopen. De bakstenen werden bij de grens tegengehouden, omdat niemand het land in mocht. Maar nu zijn ze eindelijk begonnen. Dit is ook het moment om de mensen daar op te leiden. In januari van 2020 keer ik dan nog eens terug. Hopelijk staan we dan al dicht bij de opening.”