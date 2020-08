Personenwagen vat vuur in Ezelstraat Mathias Mariën

19 augustus 2020

12u07 0 Brugge Woensdagmorgen even voor half elf vatte in de Ezelstraat in Brugge het motorcompartiment van een kleine personenwagen vuur.

Een olielek op de hete motor was de oorzaak. De bestuurder kon, in afwachting van de komst van de brandweer, zijn auto nog op een parkeerplaats tot stilstand brengen. De brandweer had de beginnende brand die gepaard ging met een hevig rookontwikkeling snel onder controle. Door de lekkende olie die uit de motor spoot, raakte een geparkeerde wagen besmeurd met het vieze goedje. De politie zette even de Ezelstraat ter hoogte van de Sledestraat af. Het autoverkeer diende tijdelijk om te rijden.