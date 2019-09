Personeel in Brugse rechtbank kan tijdlang niet printen door aanhoudend probleem met lokale server Mathias Mariën

11 september 2019

17u45 0 Brugge In de rechtbank van Brugge zijn al geruime tijd problemen met een lokale server. Het personeel ondervindt daardoor hinder tijdens het werk. Ondertussen is een noodserver geïnstalleerd die de problemen zou moeten oplossen in afwachting van een definitieve oplossing.

In de Brugse rechtbank zijn ongeveer 500 medewerkers aan de slag die gebruik maken van de lokale server. Door het aanhoudende probleem, dat sinds 23 augustus om de paar dagen opduikt, kunnen ze bijvoorbeeld geen gebruik maken van de printers. Verder kunnen er problemen opduiken bij het gebruik van ‘Word’. Vonnissen en zittingsbladen maken lukt wel nog, al moet dat via een ‘lokale' computer gebeuren en kunnen ze niet bewaard worden op de lokale server. Vonnissen op de burgerlijke griffie moesten zo via lokale printers afgedrukt worden. Oude printers werden er letterlijk vanonder het stof gehaald. Dat zorgde voor de nodige problemen en vertraging, maar ondertussen is de werking met de noodserver genormaliseerd. Er wordt nu gewerkt aan een definitieve oplossing. De werking van de rechtbank zelf kwam uiteindelijk nooit in het gedrang.