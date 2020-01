Personeel Brugse gevangenis legt even werk neer Mathias Mariën

23 januari 2020

17u40 0 Brugge Als gevolg van een stakingsactie van de vakbonden, is de meerderheid van het gevangenispersoneel in de inrichtingen in Leuven, Sint-Gillis en Brugge donderdagochtend niet aan het werk gegaan.

De stakingsactie van de vakbonden wordt donderdagochtend het best opgevolgd in Brugge, waar slechts 17 procent van de ochtendploeg aan de slag is gegaan. De vakbonden hadden tot acties in die drie gevangenissen opgeroepen, omdat ze misnoegd zijn over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen.