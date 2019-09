Pepernotenfabriek opent eerste winkel in België Bart Huysentruyt

06 september 2019

12u23 1 Brugge De Pepernotenfabriek van Delft, bekend in heel Nederland, opent vanaf zaterdag 7 september haar eerste, tijdelijke winkel in het centrum van Brugge.

De pepernoot is ongetwijfeld het meest bekende, oudste en kleinste koekje van Nederland. De Pepernotenfabriek heeft dit jaar meer dan 50 verschillende smaken en komt daar nu voor het eerst mee naar België. In Nederland zijnde pop-uppepernotenwinkels al enkele jaren een grandioos succes. Initiatiefnemers zijn Denny ter Steege en Egon Kok, die naast een winkel in Brugge straks ook een winkel in Antwerpen openen.

“In Nederland eten we elk seizoen met zijn allen zeven miljard pepernoten, waarvan wij er ruim 5,5 miljard verkopen”, glimlacht Ter Steege. “Je vindt ook altijd een pepernoot die je lekker vindt.” Het pepernotenmenu wordt in de winkel gepresenteerd. Behalve de naturel kruidnoten en taai-taai-poppen zijn er smaken zoals speculoos, pindakaas crunch, caramelzeezout, maar ook bijvoorbeeld gin-tonic. “En als iemand een gluten- of lactoseintolerantie heeft, zijn er alternatieven”, zegt ter Steege. In de tijdelijke winkel in Brugge, die zaterdag opent, is er een proeftafel waar je verschillende smaken kan uitproberen. De winkel komt in de Steenstraat 35 en is open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. De eerste vijftig klanten krijgen een zak gratis kruidnoten. De Pepernotenfabriek sluit op 1 januari 2020 weer de deuren.