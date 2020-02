Pensioen levert 1.230 euro op voor mug-helikopter Bart Huysentruyt

03 februari 2020

09u06 0 Brugge Gust De Mol, regiomanager van Fluvius regio Brugge-Middenkust gaat na een carrière van 43 jaar welverdiend met pensioen. Als dank haalden collega’s 1.230 euro op om integraal te schenken aan de mug-helikopter.

Binnen het kwartier kan deze helikopter elke plaats in West- en Oost-Vlaanderen bereiken. Dat is voor klassieke ambulances in de meer afgelegen gebieden onhaalbaar. De helikopter rukt gemiddeld 700 keer per jaar uit voor een reddingsactie en redde zo het afgelopen jaar 40 mensenlevens. De jaarlijkse kost om deze dienst operationeel te houden, bedraagt 600.000 euro.