Penaltyfarce met Diagne kost Club-fan ... 5.470 euro: “Ik wil hem zelf met de fiets terug naar Galatasaray brengen” Mathias Mariën

08 november 2019

07u29 2 Brugge De ‘penaltygate’ met Club-speler Diagne in de hoofdrol, zindert na bij heel Club Brugge. Maar een Brugse supporter heeft wel een extra reden om kwaad te zijn op de Senegalese spits. Hij zag zag namelijk een winst van 5.470 euro door zijn neus geboord ... omdat Vanaken de penalty niet mocht nemen.

Bruggeling Christof Van Renterghem (50) vertelt in ‘Het Nieuwsblad’ hoe hij al op twee wedstrijden van dinsdagavond, met de doelpuntenmakers, goed had gegokt. Om van zijn 3 euro 5.470 euro te maken moest Club Brugge gelijk spelen in Parijs en moest Hans Vanaken scoren. Een gokje waarvan de kans op voorhand enorm klein was op winst, maar in minuut 75 kwam de winst plots wel héél dichtbij.

Fiets

Vaste penaltynemer Hans Vanaken maakte zich op om te scoren - en de fan virtueel 5.400 euro rijker te maken - tot plots M’Baye Diagne zich ging moeien. Weg doelpunt Hans Vanaken, weg gelijkspel, weg grote winst voor de Club-fan. Of hoe de penaltygate op alle niveaus blijft nazinderen in Brugge. Al is het natuurlijk niet gezegd dat Vanaken de strafschop wel had gescoord en de wedstrijd op een draw zou eindigen. “Of ik Diagne nog wil zien? Ik wil hem persoonlijk met mijn fiets naar Galatasaray terugbrengen”, zegt de Brugse fan.