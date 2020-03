Pech voor Brugse rusthuisbewoners: door coronadreiging krijgen ze geen massages van studenten Bart Huysentruyt

02 maart 2020

14u55 0 Brugge Het coronavirus heeft gevolgen voor de rusthuisbewoners van de Mintus-zorgcentra in Brugge: de wellnessactiviteit van deze week is geschrapt.

Elk jaar komen enkele studenten Schoonheidszorg massages geven aan rusthuisbewoners als een soort stageopdracht. Die activiteit is nu geannuleerd door de directie van de Mintus-woonzorgcentra. Ouderen zijn immers een risicogroep als ze het coronavirus zouden oplopen.

Het dichte contact via massages is dan ook afgeraden. “Het is voorlopig de enige maatregel die we nemen”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Voor de woonzorgcentra volgen wij de algemene richtlijnen die vorige week donderdag zijn uitgevaardigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het jaar rond zijn de regels over handhygiëne en beschermingskledij van toepassing, zoals ook bij griep of diarree. Deze richtlijnen zullen nog eens uitdrukkelijk aan het personeel gecommuniceerd worden.”

Drastische maatregelen, zoals sluiten van cafetaria of het ontzeggen van bezoek, zijn voorlopig niet op til.