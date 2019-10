Pastoor Fernand Marechal reageert aangeslagen op nieuws van 39 lijken: “Ook in Zeebrugge zijn transmigranten bereid die risico’s te nemen” Mathias Mariën

23 oktober 2019

13u46 2 Brugge Pastoor Fernand Marechal (70) uit Zeebrugge reageert geschokt op het nieuws dat in Londen 39 lichamen zijn ontdekt in een koelcontainer - wellicht slachtoffers van mensensmokkel. In zijn kerk wordt hij al jaren dagelijks geconfronteerd met transmigranten die ten koste van alles de oversteek richting Groot-Brittannië maken. “Natuurlijk vrees ik dat zo'n tragisch nieuws ook hier kan gebeuren. Die mensen hebben er alles voor over”, zegt Marechal.

Over de omstandigheden van de gruwelijke ontdekking in Londen bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid. Volgens de eerste vaststellingen kwam de vrachtwagen met koelcontainer uit Bulgarije en maakte het via een omweg - apart van de traditionele routes - de oversteek naar Groot-Brittannië. Al zegt de Britse politie wel dat de truck dinsdagavond mogelijk nog in Zeebrugge was. De Zeebrugse pastoor Fernand Marechal moest even slikken toen we hem het nieuws lieten horen. “Het is ongelofelijk. Verschrikkelijk”, zucht de pastoor.

Uit hoofd praten

In Zeebrugge wordt de man al jaren dagelijks geconfronteerd met hopeloze transmigranten die er alles voor over hebben om de oversteek te maken. Marechal helpt die mensen waar mogelijk met een warme maaltijd of medische verzorging en kreeg daarvoor al bakken kritiek én bedreigingen. Toch bleef hij doorzetten. “Gelukkig hebben we hier nog niet zo’n tragisch nieuws moeten verwerken zoals nu in Londen gebeurde. Maar natuurlijk bestaat de vrees dat ook bij ons mensen zullen sterven in een vrachtwagen of koelcontainer”, zegt de pastoor aangeslagen. In het verleden ontsnapten transmigranten al enkele keren aan de dood in het havengebied van Zeebrugge nadat ze in containers waren gekropen en maar net op tijd konden gered worden. “Ook nu zijn er nog steeds groepjes transmigranten die in de buurt vertoeven met maar één doel: de oversteek maken. Geloof me, ik probeer hen nog steeds op het hart te drukken dat ze asiel moeten aanvragen in plaats van in containers of vrachtwagens te kruipen. Maar blijkbaar slagen er nog steeds mensen in toch de oversteek te maken via Zeebrugge. Dat blijft het probleem”, aldus Marechal.

Daklozen

Ondertussen is de situatie rond transmigranten in Zeebrugge wat gestabiliseerd en lijkt de rust - op enkele incidenten na - relatief teruggekeerd. Fernand Marechal zal de transmigranten in de toekomst blijven helpen met voedselbedeling, maar wil nogmaals een groot misverstand uit de wereld helpen alsof hij enkel transmigranten wil helpen en de eigen bevolking negeert. “Momenteel zijn er minstens evenveel daklozen, Belgen, die me om hulp vragen. Ook zij krijgen dat. Voor mij is iedereen gelijk”, besluit de sympathieke pastoor.