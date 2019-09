Participatietrofee gaat naar Musea Brugge Bart Huysentruyt

20 september 2019

11u07 0 Brugge De participatietrofee, een prijs voor een project van mensen die aandacht hebben voor anderen, gaat dit jaar naar Musea Brugge.

De Brugse museumdirecteur Till-Holger Borchert nam de prijs in ontvangst. Zij winnen de trofee door de grondige restauratie van het Gruuthusemuseum. “We gaven tips om het museum zo toegankelijk mogelijk te maken, maar onze verwachtingen werden overtroffen”, zegt Lieve Dossche van de Stedelijke Raad. “Voor mensen met een fysieke beperking is het Gruuthusemuseum minder geschikt omwille van de vele trappen en niveauverschillen van dit historische monument. Dit kan helaas niet verholpen worden. Mensen met een visuele en auditieve beperking kunnen er zeker hun hartje ophalen. Bij een bezoek krijg je een beschrijvende audioguide met dezelfde haltes als die voor de andere bezoekers. De audioguide is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In het museum zijn verschillende ‘voelstations’ geïntegreerd. Echte materialen of replica’s die je kunt aanraken, verduidelijken het verhaal achter het kunstwerk of de zaal. Mensen met een auditieve beperking kunnen gebruik maken van een tablet met een audiotour in Vlaamse Gebarentaal, International Sign of ondertiteld. Het museumpaviljoen op het Gruuthuseplein heeft ook ringleiding. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere musea.”