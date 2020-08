Parket wil 22 hooligans vervolgen voor rellen na Club-Antwerp Siebe De Voogt

26 augustus 2020

15u26 10 Brugge Het Brugse parket wil 22 hooligans vervolgen voor de Het Brugse parket wil 22 hooligans vervolgen voor de zware rellen na Club Brugge-Antwerp van drie jaar geleden. Bij de ongeregeldheden raakte onder meer een commissaris zwaargewond toen hij een baksteen tegen z'n hoofd kreeg.

De rellen braken op 22 oktober 2017 uit langs de Gistelsteenweg in Sint-Andries, vlakbij het Jan Breydelstadion. Een uur na afloop van de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp gingen hooligans de confrontatie aan met de politie. Ze gooiden allerlei projectielen in hun richting en staken ook de Vespa in brand van een invalide schoenmaker uit de buurt. Door het geweld van de hooligans raakte onder meer een politiecommissaris zwaargewond. De man kreeg een baksteen tegen zijn hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht.

ADO Den Haag

Op basis van camerabeelden van de helikopter van de federale politie en talrijke filmpjes die werden gemaakt door omwonenden en getuigen, slaagde het gerecht erin om verschillende verdachten te identificeren. Het ging om gekende hooligans van Club Brugge, maar ook om bevriende supporters van het Nederlandse ADO Den Haag. Na drie jaar is het onderzoek naar de rellen afgerond. Het Brugse parket wil 22 hooligans voor de rechter brengen: 15 van Club Brugge en 7 van ADO Den Haag. Ze worden onder meer verdacht van slagen en verwondingen aan de politie, weerspannigheid en vernielingen.

Oude bekende

Eén van de verdachten is alvast een oude bekende van het gerecht. Björn F. (38) is al jaren actief in het hooliganmilieu en werd ook al enkele keren veroordeeld voor slagen en verwondingen. Zo maakte hij deel uit van de bende hooligans die in november 2015 enkele Italiaanse supporters van Napoli aanviel op de Brugse Eiermarkt. Voor die feiten werden in februari vorig jaar 16 vechtersbazen veroordeeld. In het dossier rond de rellen na Club-Antwerp zal het uiteindelijk de raadkamer zijn die beslist welke verdachten voor de correctionele rechtbank zullen moeten verschijnen. Een datum voor de zitting is nog niet bekend.