Parkeren onder 't Zand kan nu nog vlotter: camera herkent nummerplaat en rekent digitaal af Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

16u06 0 Brugge Parkeren onder ‘t Zand in Brugge kan vanaf nu nog vlotter. Parkingbeheerder Interparking heeft immers een systeem van nummerplaatherkenning geïnstalleerd.

Dat moet de wachttijden aan de slagbomen en vooral het ongemak van te betalen aan de automaten wegnemen. Het systeem bestaat al in andere parkings in ons land, onder meer in Parking Centraal in Antwerpen en Gulden Vlies in Brussel. Nummerplaatherkenning is een techniek waarbij optische tekenherkenning wordt gebruikt om kentekens van wagens te kunnen lezen. “Dat maakt het voor ons mogelijk om onze klanten meteen te herkennen”, zegt Roland Cracco van Interparking. Concreet moet je eerst over een P-card beschikken. Die kan je online aanvragen. Met zo'n kaart heb je in Brugge sowieso al 20 procent korting in de ondergrondse parkings. Nadat je je daar geregistreerd hebt, kan je ook je nummerplaat ingeven. Zo is de kaart gelinkt aan een nummerplaat en zal het te betalen bedrag afgerekend worden via je bankgegevens. “Je zal via onze website ook je eigen plaats kunnen reserveren in de beschikbare parkings. Zo kan je een bezoek aan Brugge dus perfect plannen”, zegt Cracco. Een P-card aanvragen kan op www.pcard.be/brugge.