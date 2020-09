Parkeren in Zedelgem voor een wedstrijd van Club Brugge? Blauwzwart heeft plan klaar voor bijna 6.000 wagens op randparkings Mathias Mariën

12 september 2020

07u56

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 24 Brugge Club Brugge heeft een plan klaar om 5.855 wagens te laten parkeren op randparkings vanaf het moment dat ze hun intrek nemen in het nieuw stadion. Tot in B-Park en Zedelgem zal geparkeerd moeten worden.

Om de supporters vanop de parkings naar de site van Jan Breydel te krijgen, zullen tientallen shuttlebussen ingezet worden. De bedoeling is om met het mobiliteitsplan de buurtbewoners van het stadion te ontlasten. Straatparkeren in de onmiddellijke omgeving, zoals nu steevast het geval is, wordt namelijk verboden. Club Brugge houdt in het plan rekening met een ruim aanbod aan randparkings: van het B-park tot CNH in Zedelgem. Ook de parkings onder ‘t Zand en aan het Station worden opgenomen in de plannen, maar die kunnen uitgeschakeld worden tijdens bijvoorbeeld de drukke kerstperiode.

Blauwe zone

Om te vermijden dat supporters zich toch in de omgeving van het stadion zullen parkeren, wordt een blauwe zone ingevoerd vanaf het nieuwe stadion in gebruik wordt genomen. “De zone zal ongeveer een zone in beslag nemen van een half uur wandelen”, zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V) al. “Wie er woont of werkt kan een vrijstelling aanvragen, net zoals er parkeercodes zullen zijn voor bezoekers." Enig struikelblok daarbij is dat de blauwe zone in de voorlopige plannen permanent is, aangezien dynamische verkeersborden verboden zijn en het tijdelijk plaatsen omslachtig is. Eén van de oplossingen is om alleen controles uit te voeren op wedstrijddagen. Ook de huidige boete van 30 euro gaat dan mogelijk de lucht in.