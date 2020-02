Parkeren in Brugge leverde in 2019 elke dag 11.000 euro op: “En dat cijfer zal dit jaar nóg hoger liggen” Bart Huysentruyt

06 februari 2020

10u48 18 Brugge Betalen om te parkeren in Brugge heeft in 2019 een jaaromzet van 4,1 miljoen euro opgeleverd. Dat is 11.246 euro per dag. Dat berekende raadslid Geert Van Tieghem (N-VA). “De forse stijging van de tarieven sinds 1 januari zal dat cijfer enkel omhoog trekken.”

De parkeergelden leggen de Brugse stadskas geen windeieren. Parkeerautomaten zorgden in 2019 voor een inkomst van 2,9 miljoen euro. Tel daarbij de 1,1 miljoen vanuit het sms- of app-parkeren en je komt aan een totaal van 4,1 miljoen, ofwel 11.246 euro per dag. “In vergelijking met 2016 is dat een verdubbeling, want toen haalde de stadskas er nog 2 miljoen euro uit", vergelijkt raadslid Geert Van Tieghem. Daar zijn de boetes niet bijgerekend. In 2019 werden in totaal 71.826 parkeerretributies uitgeschreven in de binnenstad, blauwe zones en kiss-and-rideparkings van de stad Brugge. Dat is een kleine daling in vergelijking met het recordjaar 2018. Een retributie kost je 30 euro.

P-card

Daarbovenop komen nog 11.167 processen-verbaal rond foutparkeren, gelijkaardig met het aantal in 2018. “De forse stijging van de bovengrondse parkeertarieven sinds 1 januari zal het inkomstenplaatje van de stad nog meer opkrikken”, voorspelt Van Tieghem. “Een tariefverlaging tot 25 euro per retributie of een voorstel om deze ontvangsten effectief te investeren in concrete projecten die de verkeersveiligheid in Brugge kunnen verhogen, moet absoluut mogelijk zijn”, vindt hij.

“Alle Bruggelingen moeten vanuit de stad meer aangespoord worden om een P-card aan te schaffen, zodat ze minder parkeerkosten betalen in onze ondergrondse garages.” 3.500 Bruggelingen hebben tot nu die voordeelkaart aangevraagd.