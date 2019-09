Parkeercontrole gebeurt voortaan schoner…met elektrische scooters Bart Huysentruyt

12 september 2019

16u47 1 Brugge In Brugge rijden voortaan elektrische scanscooters rond om te controleren of er correct betaald is aan de parkeerautomaat.

Sinds 16 februari 2017 wordt de parkeercontrole in Brugge uitgevoerd door het bedrijf OPC/Seris. Dat doen ze met een scanscooter. De scooter scant de nummerplaten. Alle wagens die niet in de database zitten en dus niet voor hun parkeertijd hebben betaald, worden doorgegeven aan de parkeerwachters die de situatie controleren en mogelijk beboeten.

Tot voor kort reden de parkeerwachters nog altijd op benzinebrommers. “Dit strookt niet met onze visie om in te zetten op betere luchtkwaliteit in woonomgevingen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Daarom zijn de parkeerwachters sinds kort overgestapt op elektrische scooters klasse A. Sinds begin augustus worden deze brommers gebruikt en de testfase is goed verlopen.”

In totaal zijn er vier elektrische brommers aangekocht, die elk een bereik hebben van 130 tot 150 kilometer.