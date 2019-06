Parijse dievegges gestraft voor shoppingmiddagje in Brugge: 10.000 euro kledij gestolen Jelle Houwen

13 juni 2019

11u40 0 Brugge Vier vrouwen van Kaapverdische afkomst die allen in Parijs wonen kregen elk 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden met uitstel, en 1.600 euro boete omdat ze op 1 middag liefst 10.000 euro kleding stalen in Brugge. In totaal pleegden ze liefst 14 feiten.

“De feiten gebeurden op 16 februari vorig jaar”, sprak de procureur. “Het viel een horeca-uitbater op dat een van de vrouwen telkens met zakken kleding naar buiten kwam uit kledingzaak Mango. Die zakken gaf ze door aan een andere vrouw die het in een grijze Peugeot met Franse nummerplaten legde. De man belde de politie maar bij hun aankomst was de wagen al weg. De auto werd vlak daarna gespot op de Expressweg richting E40. De vrouwen wilden nog vluchten maar konden toch naar de pechstrook worden gedreven. Het bleek dat er anderhalve zitplaats en de koffer vol ingenomen werd door allerlei zakken gestolen kleding en schoenen. De buit bedroeg meer dan 10.000 euro.” Uit onderzoek bleek dat de vier vrouwen in liefst 14 winkels hadden toegeslagen die middag. Ze belandden allen minstens 2 maanden in de cel. Omdat ze een inreisverbod voor België hebben daagden enkel hun advocaten op. “Ze lieten zich wat meeslepen door elkaar”, klonk het. “Allen zitten ze in een moeilijke financiële situatie en stalen ze ook kleding voor hun kinderen. Bijna alle kleding werd trouwens teruggegeven.”