Parallax Herenkleding steekt na 30 jaar in een Hugo Boss-jasje Bart Huysentruyt Mathias Mariën

29 februari 2020

08u51 0 Brugge Parallax Herenkleding in de Zuidzandstraat in Brugge wijzigt haar concept na dertig jaar. Op 21 maart opent een exclusieve Hugo Boss-store op dezelfde locatie.

Parallax is al dertig jaar een gevestigde waarde in de drukke winkelstraat in Brugge, maar kondigde eind vorig jaar aan dat het concept wijzigt. De nieuwe winkel verdeelt er de drie collecties van Hugo Boss (business, casual en de Hugo-collectie). Zowel het geklede kostuum als de sportievere lijn voor jongeren wordt in de zaak verkocht. De rechtstreekse verkoop aan de klant en de onlineverkoop worden in de vernieuwde winkel toegepast.