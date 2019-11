Panos opent nieuwe Brugse winkel in voormalige bakkerij in centrum Bart Huysentruyt

15 november 2019

12u41 0 Brugge Broodzaak Panos opent op zaterdag 16 november een nieuwe winkel in de Brugse Zuidzandstraat, in het pand van de voormalige bakkerij Sint-Salvator. Dat is opmerkelijk, want Panos plant de komende jaren nog twee nieuwe vestigingen in Brugge.

De nieuwe winkel is strategisch gelegen in de belangrijkste winkelstraat van de stad. “Deze opening is onderdeel van ons ‘masterplan Brugge’, waarbij we de aanwezigheid van Panos in Brugge versterken en tegelijkertijd onze winkels moderniseren,” zegt managing director Karl Selleslags. De nieuwe winkel vervangt de recent gesloten winkel in de Zuidzandstraat 29. “In Brugge was een inhaalbeweging nodig om te kunnen voldoen aan de noden van de lokale bevolking en de steeds groeiende stroom toeristen.” De winkel is een take-away shop, met een uitgebreid aanbod van belegde broodjes en warme snacks, warme dranken en versbereide koude dranken zoals smoothies en ijskoffies. De andere toekomstige Panos-winkels zullen wel zitruimte bieden om tot rust te komen na het shoppen of citytrippen.

Bruggelingen Pieter Saron en Kimberly Lefevere baten de nieuwe Panos-winkel samen uit. Ze zijn niet aan hun proefstuk toe. Ook in de Oostendse Kapellestraat exploiteren ze een succesvolle Panos-winkel. Kimberly komt bovendien uit een echte Panos-familie. “Mijn ouders hadden een Panos-winkel in Antwerpen”, zegt ze. Later trok het gezin richting kust voor een Panos-filiaal in de Alfons Pieterslaan in Oostende.

Vandaag staat Kimberly samen met Pieter, die een horecaopleiding volgde, aan het hoofd van een sterk team. “We nemen twee medewerkers van bakkerij Sint-Salvator over. Hun ervaring en kennis wilden we niet verloren laten gaan”, aldus het duo. Het team van de nieuwe Panos City-winkel kan wel nog wat versterking gebruiken. Tijdens het openingsweekend op 16 en 17 november worden in de Brugse binnenstad 1.000 vouchers uitgedeeld voor een gratis Panos-koffie. De openingsuren van de nieuwe Panos zijn: maandag tot en met zaterdag van 7 tot 18.30 uur, op zon- en feestdagen van 10 tot 18.30 uur.