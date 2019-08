Pakjesbezorger veroordeeld voor ongeval waarbij Daisy (46) in rolstoel belandde Mathias Mariën

28 augustus 2019

15u56 0 Brugge Een 25-jarige pakjesbezorger uit Schaarbeek is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 400 euro en 15 dagen rijverbod voor het veroorzaken van een zwaar verkeersongeval waarbij een 46-jarige vrouw in een rolstoel belandde.

Het ongeval gebeurde op 26 mei 2017. Daisy W. reed er die middag met haar Volkswagen naar het zwembad in de Doornstraat in Sint-Andries. Ze kwam uit de richting van Varsenare en reed een beetje te ver. Daarom reed de vrouw enkele meters achteruit en draaide de parking op. De jonge pakjesbezorger reed in dezelfde richting en reed haar in de flank aan terwijl ze aan het overdraaien was. De klap was enorm. Daisy werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, waar haar toestand na enige tijd stabiliseerde. Sindsdien is ze wel aan een rolstoel gekluisterd. Volgens haar advocaat lag de overdreven snelheid van de pakjesbezorger aan de oorzaak van het ongeval. “Als hij zich aan de snelheidsbeperking had gehouden, was het ongeval nooit gebeurd", klonk het pleidooi. De verdediging stelde echter dat er minstens sprake was van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Voorrangsplichtig

De politierechter veroordeelde de pakjesbezorger tot een geldboete van 400 euro en 15 dagen rijverbod voor de overdreven snelheid en onopzettelijke slagen en verwondingen. Hij moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen omdat hij op het moment van het ongeval nog een jonge bestuurder was. Op burgerlijk gebied werd de vrouw voor 20 procent zelf verantwoordelijk gesteld, omdat ze bezig was met een manoeuvre en voorrangsplichtig was. Ze kreeg wel een provisie toegekend van 20.000 euro.