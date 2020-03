Paaseiproductie in gevaar? Chocoladewinkels sluiten steeds meer de deuren, Persoone legt productie stil: “Er is toch geen kat in Brugge” Mathias Mariën Bart Huysentruyt

17 maart 2020

09u56 0 Brugge Een pak Brugse chocolatiers zien een lockdown komen en nemen hun voorzorgsmaatregelen. Bij The Chocolate Line van Dominique Persoone ligt de productie stil en blijft het personeel thuis. “Ik heb besloten om de deur te sluiten, want er is geen kat in Brugge”, zegt de chocolatier.

“Als de regering beslist om in volledige lockdown te gaan, dan is het voor iedereen duidelijk. Nu zitten we nog in een grijze zone. Ik heb even overwogen om nog één dag in de week open te doen. Maar na samenspraak met mijn echtgenote en mijn boekhouder ga ik sluiten”, zegt Persoone.

De Brugse Chocoladegilde ziet al een pak collega’s sluiten. Dat is onder meer het geval bij Pol Depla in de Mariastraat. “Steeds meer chocolatiers zijn dat van plan”, zegt Stephan Dumon van de Brugse Chocoladegilde. “Enerzijds om hun personeel te beschermen, maar ook omdat er geen verkoop is en uit solidariteit voor andere getroffen sectoren. Normaal is dit een hele drukke periode richting Pasen. Het is een flinke streep door ieders rekening, maar de gezondheid gaat voor.”