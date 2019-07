Oververhitte motor zorgt voor brand op Lijnbus Mathias Mariën

10 juli 2019

10u59 2 Brugge Aan de Gentpoort in Brugge zorgde een oververhitte motor woensdagochtend voor een brand aan een bus van De Lijn.

De chauffeur merkte het probleem op en alarmeerde meteen de hulpdiensten. Op dat moment had de bus geen dienst en zaten er dus geen reizigers aan boord. De chauffeur probeerde in afwachting van de komst van de brandweer zelf met poederblussers de oververhitte motor te blussen, maar dat lukte maar gedeeltelijk. Eens ter plaatse had de brandweer de situatie snel onder controle en kon ze de schade beperken. Wat de oorzaak van de oververhitte motor is, is nog niet meteen duidelijk. De interventie zorgde voor wat verkeershinder in beide richtingen. De bus diende getakeld te worden.