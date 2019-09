Overvaller plant mes in nek van uitbater gokkantoor. Jaar later herkent slachtoffer hem aan zijn ogen Siebe De Voogt

17 september 2019

14u31 0 Brugge Een 32-jarige man uit Beernem hangt in de Brugse rechtbank 37 maanden cel boven het hoofd voor een gewapende overval op gokkantoor Ladbrokes in Assebroek. Thomas V. plantte een mes in de nek van de uitbater. Pas een jaar later werd de dader geklist, nadat het slachtoffer zijn ogen had herkend.

Op woensdagmorgen 20 juli 2016 kwam rond 10 uur een klant met een motorhelm de toenmalige zaak langs de Generaal Lemanlaan binnengestapt. Hij vulde een gokformulier in aan de toonbank en ging uitbater Patrick Derieuw achterna, toen die een koffie ging halen voor een andere klant.

Klant bedreigd

“Bij z’n terugkomst kreeg het slachtoffer een messteek in de hals”, vertelde de procureur in de rechtbank. “De beklaagde vluchtte weg met 2.400 euro uit de kassa. Een andere klant probeerde hem tegen te houden, maar werd op zijn beurt bedreigd met een mes.”

Het slachtoffer stond in een krantenwinkel en meende de ogen van een andere klant te herkennen. Ze deden hem denken aan de ogen van de overvaller, die door het open vizier van de motorhelm te zien waren Procureur in Brugse rechtbank

Het gerecht stond aanvankelijk voor een raadsel. Door de motorhelm was de overvaller op de camerabeelden niet te identificeren. Het parket besliste zelfs om de feiten voorlopig te seponeren. Een jaar na de overval werd het onderzoek toch weer heropend. “Het slachtoffer stond in een krantenwinkel en meende de ogen van een andere klant te herkennen. Ze deden hem denken aan de ogen van de overvaller, die door het open vizier van de motorhelm te zien waren.”

Vingerafdrukken op gokformulieren

Op basis van de getuigenis van de zaakvoerder kon de politie de man identificeren als Thomas V. (32) uit Beernem. “Zijn vingerafdrukken stonden op gokformulieren die indertijd in beslag waren genomen na de overval. En zijn DNA werd teruggevonden op het mes waarmee de uitbater van het gokkantoor werd neergestoken.”

Ook kant- en krantenwinkel ’t Rosalientje overvallen

V. ging uiteindelijk over tot bekentenissen. Hij bleek in dezelfde periode ook kant- en krantenwinkel ’t Rosalientje in Brugge te hebben overvallen. Daar graaide hij 45 euro mee uit de kassa. V. hangt voor beide feiten 37 maanden cel boven het hoofd. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om die straf te milderen. “Beide slachtoffers zijn intussen vergoed. Mijn cliënt had een gokverslaving en had geld nodig. Hij had absoluut niet de bedoeling om die uitbater te verwonden.” Uitspraak op 15 oktober.