Overrompeling bij opendeur van nieuw dierenasiel Bart Huysentruyt

13 oktober 2019

17u12 34 Brugge Een massa volk heeft zondag de opendeurdag van het nieuwe Brugse dierenasiel Het Blauwe Kruis bezocht.

Zoals bekend zijn vorige week alle dieren van het dierenasiel verhuisd naar het nieuwe gebouw. Het Blauwe Kruis ontving daarvoor een erfenis van 1,2 miljoen euro en pootte het modernste asiel van het land neer. Of het hele bedrag in het gebouw zit, is niet geweten. Daar trokken de bezoekers zich zondag niks van aan. Op bepaalde momenten stond er een rij van 150 meter lang aan te schuiven om de geleide bezoeken te kunnen meemaken. Iedereen kon ook een drankje nuttigen. Vooral de honden- en kattenverblijven vielen in de smaak. Verschillende bezoekers vroegen ook informatie over een opgevangen dier. Mogelijk vinden enkele huisdieren dus snel een nieuwe thuis.