Overijverige ambtenaren zwieren horeca met menuborden onterecht op de bon: “Verouderde bijlage deed hen twijfelen” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

05 februari 2020

17u27 0 Brugge De boetes, die drie GAS-ambtenaren hebben uitgedeeld aan een aantal Brugse horecazaken voor het niet-naleven van de wetgeving rond menuborden, worden kwijtgescholden. De ambtenaren zwierden de horecabazen dinsdag op de bon, maar baseerden zich op een verouderde bijlage bij het terrasreglement. “Ze volgden de letter van de wet, maar die was niet correct”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Er was de voorbije 24 uur wat commotie bij de Brugse horeca. Een controleactie van GAS-ambtenaren en de Brugse politie zorgde voor boetes voor verschillende horeca-uitbaters. Ze hadden het reglement rond de uitgestalde menuborden niet nageleefd en riskeerden een GAS-boete tot 350 euro. Een grote verrassing kon de controleactie evenwel niet genoemd worden. Binnen de politiezone zien ze al langer dat bepaalde reglementen niet nageleefd worden.

Krijt op bord

Maar de boetes bleken uiteindelijk onterecht. En dat had een bijzondere reden. De drie ambtenaren die de vaststellingen deden, hadden het terrasreglement mét bijlage onder de arm mee en lazen in die bijlage dat er geen krijt mocht gebruikt worden bij het noteren van de menu’s op de borden. En dus vloog onder meer de zaakvoerder van café Craenenburg op de Markt op de bon. Guy Boedt reageerde meteen op Facebook en zette zo iedereen op scherp.

Overdreven veel foto’s

“Er is een vergissing gebeurd”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De ambtenaren waren ter goeder trouw, maar hadden een verouderde bijlage mee. Uitbaters mogen wel degelijk hun menukaarten of suggesties in krijt op het bord schrijven. Wat niet mag, is te grote borden of borden met overdreven veel foto’s of reclame. We waken er immers op dat Brugge als kwalitatieve stad wordt uitgedragen, ook door de horeca.”

Excuses

De Brugse burgemeester riep woensdag meteen belangenvereniging Horeca Brugge bij zich. Hij excuseerde zich voor de overijverige ambtenaren en hun foutieve bijlage. Ook korpschef Dirk Van Nuffel werd gecontacteerd. “We schelden de uitgeschreven boetes uiteraard weg", zegt De fauw. “Hier gaat het duidelijk om een vergissing. De uitbaters deden wel degelijk wat het reglement voorschrijft.”

Dialoog

Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge, reageert opgelucht. “Toen we hoorden dat enkele leden op de bon waren gezwierd, zijn we in actie geschoten. We hebben de horeca-uitbaters verzekerd dat we met de stad in dialoog zouden gaan. Dat is ook gebeurd. We kunnen best begrijpen dat er vergissingen kunnen gebeuren. Het is mooi dat de stad die fout ook inziet en rechtzet.”