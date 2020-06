Oudste bootjesman Edmond Coucke viert 100ste verjaardag met familie Bart Huysentruyt

21 juni 2020

13u55 0 Brugge Omringd door zijn familie viert de oudste bootjesman Edmond Coucke vandaag zijn 100ste verjaardag.

Coucke begon ooit met een roeibootje op de Brugse reien. Zijn vader gaf hem het voorbeeld. Hij is de oudste, nog levende, bootjesman van de stad. Vorige week sprak hij nog in een uitgebreide babbel met Het Laatste Nieuws over zijn leven. Hij doste zich uit voor het grote feest van zondag en ging samen met kinderen en kleinkinderen dineren.

“Het is alleen spijtig dat burgemeester Dirk De fauw er niet bij kan zijn”, vertelde hij. “Maar uiteraard begrijpen we dat dat onmogelijk was. Ik wens hem spoedig herstel toe.”

Edmond Coucke is nog altijd rad van tong en goed van geest. Zo wil hij de oudste man van België worden.