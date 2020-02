Ouders krijgen twee jaar cel voor kinderverwaarlozing: konden slechts af en toe douchen Siebe De Voogt

12u22 10 Brugge Een ouderpaar uit Brugge is veroordeeld voor het verwaarlozen van hun twee dochtertjes van 10 en 11. De meisjes konden hoogstens om de 2 dagen een douche nemen, kregen oude chips en cornflakes te eten en stonden zelf in voor het huishouden. Als het oudste meisje de taken weigerde, werd ze geslagen door haar vader. De rechter gaf de 39-jarige man en zijn 41-jarige vrouw voorwaardelijke celstraffen van 2 jaar.

“Door de apathische houding en desinteresse van de beklaagden in hun kinderen, hun schrijnend gebrek aan opvoedkundige capaciteiten, waarbij ze kinderen beschouwden als last of poetsvrouwen, werden hun dochters emotioneel, materieel en fysiek verwaarloosd. Op die manier werd hen elke kans op een volwaardige en menswaardige opvoeding ontnomen.”

De rechtbank liet in haar vonnis geen spaander heel van het koppel uit Brugge. Op 14 augustus vorig jaar vlogen de 39-jarige D.M. en zijn 41-jarige vrouw C.V. achter de tralies. Over het gezin van het koppel bestonden al langer twijfels. Ondanks het feit dat er een thuisbegeleiding was opgestart, kwamen steeds meer verhalen naar boven die wezen in de richting van kinderverwaarlozing.

Gedumpt op speelpleintje

De bal ging helemaal aan het rollen, toen de moeder van een vriendinnetje van hun oudste dochter een weerzinwekkend verhaal vertelde aan de politie. Het viel haar naar eigen zeggen op dat het toen 11-jarig meisje en haar 10-jarige zusje tijdens de zomervakantie dagelijks “gedumpt” werden op een speelplein. Ondanks de hittegolf kregen ze volgens de vrouw geen water mee, waren ze niet ingesmeerd met zonnecrème en moesten ze winterlaarzen dragen. De zusjes waren steeds vuil en uitgehongerd. Zo had het oudste meisje onverzorgde wratten, werden haar luizen niet behandeld en had ze ontstekingen op haar tandvlees. Omdat de meisjes geen tandenborstel hadden en konden ze hun tanden niet poetsen.

Huishouden

Tijdens een audiovisueel verhoor van het meisje gaf ze toe dat ze thuis het volledige huishouden moest doen, terwijl haar ouders hele dagen in de zetel drugs zaten te gebruiken. Zij en haar zusje konden zich hoogstens om de twee dagen wassen en al haar kleren waren kapot of te klein.

De dochter van D.M. en C.V. gaf aan dat ze enkel drie maaltijden per dag kreeg als ze bij haar vriendinnetje was. “Thuis kregen we hoogstens één maaltijd per dag en als mijn ouders in een roes waren door hun drugs kregen we zelfs geen eten, behalve droge cornflakes of oude chips", vertelde ze aan de politie. Het onderzoek wees uit dat de oudste dochter ook werd geslagen door haar vader, als ze het huishouden weigerde te doen. Het meisje stond volgens de politie vol blauwe plekken. Ze kreeg naar eigen zeggen slaag, omdat haar ouders haar ervan verdachten te “klikken” over de thuissituatie tegen andere mensen.

Voorwaardelijke straf

D.M. en C.V. gaven tijdens hun verhoor toe dat ze geregeld een lijntje speed gebruikten. Beiden legden grotendeels bekentenissen af. Ook de vader, die toegaf dat hij z'n oudste dochter sloeg. Het koppel zat sinds 14 augustus in voorhechtenis, maar mocht na het vonnis de gevangenis verlaten. De rechter legde hen immers voorwaardelijke celstraffen van 2 jaar op.

Het feit dat beiden in het verleden nog geen correctionele veroordelingen opliepen, speelde een grote rol in de beslissing van de rechtbank. D.M. en C.V. moeten zich onder meer laten begeleiden voor hun drugsverslaving en de thuisbegeleiding verderzetten. Hun dochters werden na de arrestatie van hun ouders ondergebracht in een internaat, zo bevestigt hun advocaat. De meisjes krijgen voorlopig 1 euro schadevergoeding toegekend. Later zal een precies bedrag worden bepaald.