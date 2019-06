Oud-spelers Avanti Brugge komen nog eens samen Bart Huysentruyt

19u13 0 Brugge Een aantal oud-spelers van basketbalclub Avanti Brugge uit 1970 is nog eens samengekomen.

Dat deden ze naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse ster van toen, Ted Wierman (links op de foto). Naast Wierman tekenden ook Etienne Dermaut, Roger Dekoster, Fons Declerck, Piet Wittevrongel en Ted Suski present. Dit jaar eindigde Avanti op een eervolle vierde plaats in hun reeks. Het team is pas sinds een paar jaar weer in competitie.