Oud-Olympiër Stefaan Maene keert als coach terug naar Brugse Zwemkring en brengt kleindochter van Eddy Merckx mee Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

15u33 0 Brugge De Brugse Zwemkring versterkt zich met de aanstelling van oud-Olympiër Stefaan Maene als nieuwe assistent-coach. Ook Axana Merckx, kleindochter van Eddy Merckx, komt over naar de Brugse Zwemkring.

De toen 20-jarige Bruggeling Stefaan Maene zwom nog de Olympische finale op de 200 meter rugslag in Barcelona 1992. Hij was toen lid van de Brugse Zwemkring en was de eerste Belgische zwemmer in veertig jaar die een Olympische finale haalde. De besttijd uit 1992 staat nog steeds als het Belgisch record op dit nummer. Maene behaalde podiumplaatsen op WK’s en EK’s en was houder van 78 Belgische records. Zijn trainer toen was Stefaan Obreno. Sinds 2011 is Obreno opnieuw coach bij zijn eerste club, de Brugse Zwemkring (BZK).

Stefaan Maene was de afgelopen vijf jaar trainer van IKZ, de zwemclub uit Izegem waar ook Axana Merckx onder zijn hoede zwom. De samenwerking met IKZ werd eind juli stopgezet en Stefaan was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Na overleg met Stefaan Obreno en het bestuur van de Brugse Zwemkring werd een samenwerkingsakkoord met Stefaan Maene afgesloten. Axana Merckx, kleindochter van wielerlegende Eddy Merckx, vervoegt eveneens het team van de Brugse Zwemkring. Zij traint momenteel in Tucson aan de University of Arizona, waar zij ook studeert.