Oud-arts schrijft boek over collega’s die stethoscoop aan de haak hingen: “Een arts die plots cartoonist wordt, daar wil ik het fijne van weten” Bart Huysentruyt

09 april 2020

08u01 0 Brugge Oud-specialist Inwendige Ziekten Michel Deruyttere (79) uit Assebroek heeft in een nieuw boek 18 verhalen gebundeld van collega’s die hun werk als arts hebben ingeruild voor een andere passie: van cartoons tekenen tot mode ontwerpen. “Ik vond het fascinerend om te horen waarom ze op een bepaald moment hun succesrijk beroep hebben ingeruild voor een jeugddroom, een verlangen of hartstocht.”

Achttien bekende mannen en vrouwen uit de medische wereld zetten hun praktijk stop om een totaal andere weg uit te gaan. Wat bezielt hen om dat te doen? Dat is de vraag waarop Michel Deruyttere (79) een antwoord heeft gezocht in zijn tweede boek ‘Stethoscoop aan de haak’. De gepensioneerde specialist Inwendige Ziekten aan het UZ in Leuven is zelf bezeten van boeken over de medische wereld en zag ook collega’s plots verrassende keuzes maken.

Club Brugge en FIFA

Eén van de meest bekende voorbeelden is tandarts Sofie D’Hoore die haar praktijk inruilde om modeontwerpster te gaan worden. “Tik haar naam in op Google en je weet meteen hoe groot ze is in de mode-industrie over de hele wereld”, zegt Michel. In het boek geven 18 artsen aan waarom ze die keuze maakten. Sommigen gooiden het meteen over een andere boeg. Anderen, zoals revalidatiearts Michel D’Hooghe uit Brugge, combineerden lange tijd hun beroep met hun passie. In het geval van dokter D’Hooghe was dat voorzitter van Club Brugge of een hoge functie bij de Belgische en wereldvoetbalbond FIFA.

Broeders van Liefde

Virologe Susan Nasif werd cartooniste, apotheker Jozef De Beenhouwer pianist en chirurg Reginald Moreels was lange tijd politicus. Die laatste is tegenwoordig te zien in Topdokters op VIER. Michel Deruyttere ging ook op de koffie met orthopedist Jacques Rogge, de vroegere voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Maar ook de voormalige CEO van de VRT Paul Lembrechts was in een vorig leven dierenarts. “Het waren stuk voor stuk interessante gesprekken met gepassioneerde mensen. Iedereen weet dat studeren voor arts niet makkelijk is. Het is een zwaar beroep. Daarom is het des te opmerkelijk dat sommigen hun werk snel opgaven voor iets anders. Maar vaak doen ze dat ook met minstens evenveel passie. Zo zijn er veel artsen die wijnbouw zijn gaan doen. Maar sommigen maakten de keuze om iets religieus te gaan doen. Zo werd kinderchirurg Ilse Kerremans lekenkarmelietes en verpleger René Stockman is tegenwoordig overste bij de Broeders van Liefde.

“Corona is grootste uitdaging”

Michel Deruyttere ging in 2005 met pensioen. Sindsdien woont hij in Assebroek en richt hij zich op de literatuur. De corona-crisis heeft ook voor hem gevolgen. “Mijn boekvoorstelling, waarop meer dan honderd mensen aanwezig zouden zijn, ging niet door. De boekenwinkels zijn gesloten, waardoor het moeilijker is om mijn boek te vinden. Maar ik kijk als voormalig arts toch vooral naar de uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt. De solidariteit doet in elk geval heel veel deugd.”

Het boek ‘Stethoscoop aan de haak’ telt 400 bladzijden, is uitgegeven bij Beefcake Publishing en kost 25 euro.