Organisatoren Kaasmarkt denken na over nieuwe opstelling Bart Huysentruyt

26 juni 2019

10u56 0 Brugge De elfde editie van de Brugse Kaasmarkt, op zondag 1 september vanaf 9.30 uur op ’t Zand, zou er wel eens anders kunnen uitzien. De organisatoren denken na over een nieuwe opstelling.

“We zetten dit jaar opnieuw zestig stands met delicatessen”, vertelt voorzitter Jean-Pierre Vanden Berghe. “Er zal een divers aanbod aan kazen en ander lekkers te zien zijn. Een andere opstelling op ’t Zand lijkt aangewezen, om de doorstroming van het publiek beter te laten verlopen. We zien de interesse voor onze markt jaar na jaar toenemen. Dat maakt het soms wat drukker aan de verschillende stands. We bekijken hoe we dat kunnen verbeteren.” Tegen augustus willen de organisatoren er duidelijkheid over. Danni Heylen (Pascale uit FC De Kampioenen, red.) zal de markt dit jaar openen. Restaurant Franco Belge uit de Langestraat wordt de nieuwe kaasambassadeur van Brugge.