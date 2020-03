Organisatoren annuleren populaire fuif ondanks ‘slechts’ 600 aanwezigen: “Willen duidelijk signaal geven” Mathias Mariën

12 maart 2020

19u23 0 Brugge Vrijdag 13 maart stond de 24ste editie van de populaire fuif NAH MEAN gepland in Het Entrepot. Het evenement kan steevast op minimum 600 bezoekers rekenen en wordt dus nog niet verboden volgens de heersende norm. De vzw wil zich echter solidair opstellen en annuleert daarom de fuif.

De huidige norm bepaalt dat evenementen onder 1.000 bezoekers toch mogen doorgaan. Op de Facebook pagina van NAH MEAN was deze week dan ook te lezen dat bezoekers zich best haasten omdat de organisatie slechts 999 bezoekers zou toelaten. “We maken vaak gebruik van humor in onze communicatie, het is zoeken naar manieren om eruit te springen in de massa aan berichten op sociale media. vertelt Wannes Loosveldt van DO vzw. Twee dagen later komt de organisatie terug op die beslissing. “We zijn ons zeer bewust van onze burgerplicht. Het virus verspreidt zich op ongezien tempo. We volgen de wetenschap en geloven dat het tijd is om te handelen”, luidt het bij de organisatie. “We geloven niet in paniek zaaien. Maar de situatie is op een punt gekomen waar we allen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We kunnen niet langer wachten op adviezen of opgelegde maatregelen. Het is een dwingende maatregel, maar kleine moeite om ons enkele weken gedeisd te houden. Dit is de enige manier om deze zomer te kunnen genieten van onze Belgische festivals.”. De financiële gevolgen houden de vzw niet tegen om op korte termijn zeer duidelijke maatregelen te treffen. “Na overleg met schepen van jeugd Mathijs Goderis viel de beslissing om een signaal de wereld in te sturen. We willen geen angst zaaien, maar we wijzen mensen op hun verantwoordelijkheden om deze epidemie in te perken. Dit is de enige manier waarop we de zwakkeren in de maatschappij kunnen beschermen”, stelt Wannes. Schepen Goderis neemt als voorzitter van Het Entrepot ook een standpunt in en biedt organisatoren de kans om tot eind maart hun evenement kosteloos te annuleren.

NAH MEAN - the dancers edition wordt uitgesteld naar nog nader te bepalen datum. Mensen die een ticket kochten kunnen een terugbetaling aanvragen of kunnen het ticket gebruiken op de eerst volgende NAH MEAN fuif.