Organisator van mensensmokkel met valse Italiaanse papieren zit in de cel Siebe De Voogt

15 september 2020

16u29 1 Brugge Een 31-jarige Albanees zit in de cel op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het Brugse parket. De man werd recent uitgeleverd door het Verenigd Koninkrijk. Hij zou een spilfiguur geweest zijn in een bende die Albanezen probeerde te smokkelen via de haven van Zeebrugge met valse Italiaanse papieren.

De scheepvaartpolitie kon in 2018 en 2019 verscheidene Italianen arresteren die afkomstig waren uit de regio Toscane. De verdachten waren betrokken bij de smokkel van Albanezen via de haven van Zeebrugge. De slachtoffer maakten daarbij telkens gebruik van valse Italiaanse papieren. De voorbije twee jaar werden in de Brugse rechtbank in dergelijke dossiers al verschillende beklaagden veroordeeld. Zo kreeg een 48-jarige Italiaan op 25 juni nog 30 maanden cel met uitstel, nadat hij een moeder en haar twee kinderen naar het Verenigd Koninkrijk had proberen smokkelen.

De teams mensensmokkel van de scheepvaartpolitie en federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen zetten het onderzoek naar de overkoepelende organisatie echter verder. Ze konden recent in het Verenigd Koninkrijk een 31-jarige Albanees lokaliseren, die ervan verdacht wordt de mensensmokkels te hebben georganiseerd.

Trapje hoger op de ladder

De man werd op bevel van de Brugse onderzoeksrechter gearresteerd door de Britse politiediensten en op 10 september uitgeleverd aan ons land. De raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand. “Het volstaat niet om enkel de mensensmokkelaars te laten veroordelen die in Zeebrugge betrapt worden aan de incheckbalie van de ferry”, reageert mensensmokkelprocureur Frank Demeester. “De mensen die deze feiten organiseren verblijven vaak in het Verenigd Koninkrijk en wanen zich daar ongenaakbaar. Zij kunnen zich wel degelijk aan een vervolging verwachten als ze geïdentificeerd worden en mogen zich bij een proces aan een hogere gevorderde straf verwachten, aangezien ze een trapje hoger staan op de ladder.”