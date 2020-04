Organisatie WECANDANCE overweegt uitstel naar september en is ontgoocheld: “Is een festival gevaarlijker dan het openbaar vervoer nemen?” Bart Huysentruyt & Isabelle Deridder

16 april 2020

11u34 2 Brugge Festival WECANDANCE denkt eraan om het strand van Zeebrugge in september in te palmen. De organisatie is teleurgesteld in de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. “Is een festival gevaarlijker dan met zijn allen het openbaar vervoer te nemen?”

WECANDANCE vindt traditiegetrouw in augustus plaats op het uitgestrekte strand van Zeebrugge. Er komen daarvoor zo’n 30.000 danceliefhebbers naar zee. Het is zo een van de populairste festivals aan onze kust.

Organisator Bart Roman reageert ontgoocheld op de beslissing die werd genomen over de festivals in de zomer. “Ik vind het merkwaardig. Ik had gehoopt dat er pas in juni zou beslist worden over de festivals in augustus. Het is onjuist dat dit nu al gebeurt.”

Als Marc Van Ranst zegt dat de Tour de France mogelijk wel nog kan doorgaan, snap ik niet goed waarom een outdoorfestival dat niet kan Bart Roman, organisator WECANDANCE

“Er wordt met twee maten en twee gewichten gewerkt in de beslissingsvorming”, vindt hij. “Als viroloog Marc Van Ranst zegt dat de Tour de France mogelijk wel nog kan doorgaan, snap ik niet goed waarom een outdoorfestival dat niet kan. En er zou wel een soldenperiode starten in augustus. Dus duizenden mensen op de Antwerpse Meir en in de winkels vormen echt zo’n groot verschil met een ‘medium’ festival zoals dat van ons? En wat dan gezegd van alle mensen die straks weer het openbaar vervoer gebruiken? Is een festival gevaarlijker dan met zijn allen in de metro te zitten? Dat is toch niet logisch?”

Economische werkloosheid

Bart Roman vreest ook een beetje voor de toekomst van zijn festival. “We zijn hier niet op voorbereid en niet tegen verzekerd. Er waren al tickets verkocht. Vaste medewerkers zullen op economische werkloosheid vallen. Ik wil die mensen niet in de steek laten, maar voorlopig weet ik niet hoe ik hen kan helpen. Ik hoop dat we een overbruggingskrediet kunnen krijgen bij de bank of dat er steun komt vanuit de overheid, maar dat is nu nog niet duidelijk.”

“Nog sprankeltje hoop”

Toch wil Roman de moed niet verliezen. “Ik probeer om positief te blijven. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zei dat hij het vooral heeft over festivals waarbij ook een groot internationaal publiek zal aanwezig zijn. Dat is bij WECANDANCE niet het geval. Op de nieuwe Veiligheidsraad van volgende week woensdag zullen we het weten. Aanvankelijk had ik er geen goed oog in, maar nu heb ik toch een sprankeltje hoop. Al hou ik er ook rekening mee dat die onterecht kan zijn.”

Plan B is om het festival eventueel naar september te verplaatsen. “Dat kan een oplossing zijn, maar dat moet bekeken worden.”