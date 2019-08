Organisatie WECANDANCE is voorbereid op onstuimig weer dat voorspeld wordt: “We blijven gelukkig gespaard van regen” Siebe De Voogt

09 augustus 2019

15u28 0 Brugge Volgens de voorspellingen zou de tweede festivaldag van WECANDANCE in Zeebrugge gepaard gaan met een meer dan stevige zeebries. De organisatie zegt op alles voorbereid te zijn. “We blijven gelukkig gespaard van regen, maar zullen de windsnelheden wel minuut per minuut opvolgen”, zegt Bart Roman. Zijn festival gaat sowieso een recordeditie tegemoet.

Het KMI kondigt voor zaterdag aan zee een krachtige zuidwestenwind aan, met rukwinden tot 80 km/uur. Op zee zou het zelfs stormachtig worden. Reden genoeg voor het KMI om code geel af te kondigen. Bij de organisatie van WECANDANCE wordt de situatie op de voet gevolgd. “Het wordt inderdaad speciaal weer”, zegt Bart Roman. “Maar we zijn op alles voorbereid.” Donderdag vond op het festivalterrein nog een veiligheidsrondgang plaats met alle partijen, waaronder brandweer en politie. “Alle veiligheidsattesten zijn er en de aanwezige tenten zijn gekeurd. We weten hoe hard het mag waaien, zodat de veiligheid niet in het gedrang komt. Samen met de hulpdiensten houden we de weerberichten in de gaten. In onze operationele commandopost zullen we de situatie minuut per minuut volgen.”

Extra verstevigingen

Door de voorspellingen nam de organisatie al extra maatregelen. “Alles is stevig vastgemaakt”, verduidelijkt Roman. “We brachten de voorbije 36 uur extra verstevigingen aan en plaatsten ook extra zeecontainers om bepaalde zones meer te beschermen tegen de wind. Op sociale media riepen we onze bezoekers op om een zonnebril en warme kledij mee te nemen. Jammer genoeg is het klimaat iets wat we niet in de hand hebben. We moeten dus afwachten en zullen onze verantwoordelijkheid nemen, mocht dat nodig blijken.” WECANDANCE duurt voor de eerste keer in zeven jaar drie dagen. Vrijdag worden al 2.500 mensen verwacht. Over het ganse weekend hoopt de organisatie op 35.000 bezoekers. Dat zou een record zijn. “We zijn bijna volledig uitverkocht in voorverkoop. Dat is erg mooi”, stelt Roman.

Ademhalingstent

De organisator kijkt zelf vooral uit naar het AIRcafé, waar Sergio Herman lekkere gerechtjes zal voorzien, en de livestage waar twee dagen lang enkel Belgisch talent aan bod zal komen. “Als eerste festival in België hebben we ook een zone waar een ademhalingstent zal staan. Drie internationale instructeurs zullen er workshops komen geven met ademhalingsoefeningen. Tijdens de laatste sessie zullen de deelnemers een ijsbad kunnen nemen: een techniek die veel gebruikt wordt door topsporters en het immuunsysteem zou boosten. Als WECANDANCE willen we een belevingsfestival zijn en de ademhalingstent zal daar zeker een mooi extraatje bij zijn.”