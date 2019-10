Opvallende wending in assisenproces: jury, hof en alle betrokkenen bezoeken maandag plaats van moord op Carmen Belga

07u12 0 Brugge Een opvallende wending, woensdagavond in het assisenhof in West-Vlaanderen. Het hof, de jury en alle betrokken partijen zullen maandagavond de plaats van de feiten in Komen bezoeken. Dat heeft voorzitter Antoon Boyen beslist op het assisenproces tegen Daniel Deriemacker (38). De verdediging wil immers dat de juryleden met hun eigen ogen kunnen zien waar Carmen Garcia Ortega (35) om het leven kwam.

Carmen Garcia Ortega werd op 10 januari 2017 in de Handelstraat in Komen met messteken om het leven gebracht. Volgens de speurders moeten de feiten om 21.29 uur of heel kort daarvoor gebeurd zijn. Een kwartier later werd het lichaam echter niet opgemerkt door een buurtbewoonster die vlakbij geparkeerd stond. De dochter van diezelfde vrouw zag het lichaam pas even na 22 uur, toen ze opnieuw in diezelfde straat parkeerden.

Duisternis

De speurders verklaarde tijdens hun getuigenis dat het onder andere door de duisternis moeilijk was om het lichaam te zien. De verdediging kwam daarna met een zelfgemaakte foto op de proppen. Daaruit moest blijken dat er wel degelijk voldoende verlichting is op de plaats van de feiten. Eén van de politiemensen reageerde even later dat die foto niet de realiteit weergeeft, omdat het in werkelijkheid veel donkerder is.

Krant lezen

“Ik hoed mij om getuige te worden in mijn eigen zaak, maar ik ben daar meermaals ter plaatse geweest. Je kan daar ‘s nachts je krant lezen op straat”, aldus meester Pol Vandemeulebroucke. Volgens de advocaat is het op de beelden van de politie net veel donkerder dan in werkelijkheid. “U kan een plaatsbezoek bevelen, samen met de jury”, richtte hij zich tot de voorzitter. “Dat die mensen toch tenminste zelf kunnen nagaan of het klopt dat die vrouw dat lichaam sowieso zou gezien hebben.” In de akte van verdediging wierp de verdediging al op dat Deriemacker de feiten na 21.45 uur onmogelijk kán gepleegd hebben.

Met de bus

Op het einde van de tweede procesdag oordeelde vooorzitter Antoon Boyen dat een plaatsbezoek inderdaad nuttig kan zijn. In eerste instantie werd vrijdagavond geopperd, maar dat bleek niet haalbaar voor één van de juryleden. Daarom werd uitgeweken naar maandagavond 14 oktober om 21 uur. Het hele gezelschap zal zich wellicht met een bus naar Komen moeten verplaatsen.