Opvallende uitleg van winkeldief die tabak stal in Colruyt-winkels over gans Vlaanderen: “Ik ben verstokte roker” Siebe De Voogt

20 juni 2019

15u36 4 Brugge Een 40-jarige Georgiër riskeert in de Brugse rechtbank 18 maanden cel voor elf winkeldiefstallen bij Colruyt en Okay. Hoewel hij toesloeg in gans Vlaanderen, blijft Konstantine B. beweren dat hij alles zelf oprookte. “Ik ben een verstokte roker.”

De winkeldief werd op 8 januari dit jaar betrapt in de Colruyt in Brugge. Hij probeerde er tabak te stelen. Het onderzoek bracht aan het licht dat de Georgiër nog tien andere diefstallen pleegde in de Colruyt-filialen van onder meer Gent, Aalter, Tienen en Puurs. In totaal maakte hij daarbij 2.664 euro aan tabak buit. “Mijn cliënt is een verstokte roker en rookte bijna alle gestolen waar zelf op”, pleitte advocate Suzy Cooleman. “De rest deelde hij uit aan kennissen in het asielcentrum van Sint-Truiden, waar hij verbleef.” De verdediging benadrukte dat Konstantine B. bij z’n diefstallen geen geweld gebruikte en vraagt een straf met uitstel. Uitspraak op 27 juni.