Opvallend: 't Zandlopertje op Zeedijk is failliet, stad zoekt inderhaast pop-up-uitbater voor zomer Bart Huysentruyt

21 juni 2019

15u07 0 Brugge De Zeedijk van Zeebrugge dreigt er verweesd uit te zien deze zomer, nu de ondernemingsrechtbank ‘t Zandlopertje failliet heeft verklaard. Het pand, in het midden van de dijk, staat er troosteloos bij. Het stadsbestuur van Brugge doet een oproep naar een uitbater die er een tijdelijke zomerzaak wil van maken.

De ondernemingsrechtbank heeft de bvba Lacla bij verstek failliet verklaard. De vennootschap baatte de voorbije jaren horecazaak ‘t Zandlopertje uit. De stad Brugge drong bij monde van raadsman meester Rik Demeyer aan op een faillissement, omdat de leegstaande en vervallen handelszaak op de zeedijk absoluut geen promotie is om toeristen naar het strand te lokken. De rechtbank eist nu dat de eigenaar het gebouw ‘in goede staat van onderhoud’ afgeeft en de sleutels overhandigt aan de stad. De strook grond is in concessie gegeven door de stad Brugge.

Het handelspand ziet er bovendien niet uit: het is in vervallen toestand en planken aan de buitenzijde hangen los. “Ik hoop dat het overdekt terras zo snel mogelijk kan afgebroken worden want dat bevindt zich in een slechte staat” zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Onze stadsdiensten zijn niet van plan om te wachten tot het vonnis betekend is. Uit veiligheidsoverwegingen moet een stuk van het terras echt afgebroken worden.” De burgemeester doet een oproep naar kandidaten die nog deze zomer in Zeebrugge een pop-upbar willen uitbaten: “Ik weet dat er interesse is van enkele Zeebrugse handelaars. Ik hoop dat we die zaak op enkele weken tijd kunnen regelen, zodat dit nog midden juli kan gerealiseerd worden. De eigenaar van ‘t Zandlopertje heeft 30 dagen de tijd om verzet aan te tekenen tegen het vonnis van 6 juni.” Raadslid Paul Jonckheere gaat nog een stap verder: “De kans dat er deze zomer transmigranten komen verblijven in dit gebouw in erbarmelijke toestand is niet onbestaande. Er moet actie ondernomen worden.”

Zo blijft Zeebrugge elke zomer opnieuw kampen met haar imago. Hoewel de surfclub en de overgebleven horecazaken op de dijk wél goed draaien, is de revival van ‘Bruges Plage’ nog lang niet ingezet. “De stad moet het toerisme in haar badplaats meer promoten", vindt Henk De Clercq van de plaatselijke handelsgebuurtekring. “Ik denk dat we nog altijd potentieel genoeg hebben, met heel mooie handelszaken in Zeebrugge-Bad. Er lijken mij ook voldoende activiteiten voor jong en oud. Maar een leegstaande horecazaak, pal in het midden van de Zeedijk, spreekt natuurlijk niet aan.”