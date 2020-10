Opvallend pand te koop in Brugge: bordeel sluit de deuren en wordt verkocht, inclusief jacuzzi en douche in de slaapkamer Mathias Mariën

07 oktober 2020

14u46 4 Brugge Goed nieuws voor iedereen die er van droomt een bordeel te kopen. Club Beaufort, de privéclub langs de Maalse Steenweg in Brugge, staat te koop. Voor de verkoopprijs krijg je er de specifieke inrichting en jacuzzi gratis bij.

Wie vaak de baan tussen Brugge en Sijsele passeert, had het ongetwijfeld al gemerkt: het rode reclamebord van de privéclub heeft sinds kort het gezelschap van een immobord ‘Te Koop’. De privéclub sluit dan ook de deuren. Eerder sloten langs dezelfde baan al twee andere bordelen - waaronder het bekende ‘Trésor’ - de deuren. Het pand van Club Beaufort staat nu te koop bij Immo Caenen. Vraagprijs: 510.000 euro. Daarvoor krijg je als koper wel heel wat in de plaats. Niet alleen de geschiedenis van het gebouw en de huidige inrichting zijn apart, het pand biedt ook heel wat potentieel.

“Op dit ruim perceel van 1.958m2 komt u via een privé oprijlaan met grote tuin aan de woning. Het perceel wordt volledig omringd door het groen opdat u in alle rust én privacy kan genieten”, prijzen ze bij Immo Caenen het pand aan.

Momenteel is de eigendom vergund als daghotel. De originele inrichting van enkele kamers - met jacuzzi en douche bijvoorbeeld, om logische redenen - krijg je er als koper gratis bij. Het huis beschikt logischerwijs ook over 'normale’ ruimtes zoals de inkomhal, keuken en leefruimte. Alle informatie voor het maken van een afspraak is terug te vinden op de website van Immo Caenen.