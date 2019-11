Oppositie fileert meerjarenbegroting: “Tientallen actiepunten komen uit ons partijprogramma” Bart Huysentruyt

26 november 2019

21u15 0 Brugge De oppositiepartijen in Brugge hebben dinsdag de kans gekregen om het meerjarenprogramma van het stadsbestuur onder de loep te nemen. N-VA was het scherpst: “Tientallen actiepunten komen gewoon uit ons partijprogramma”, zegt fractieleider Geert Van Tieghem.

Hij somde een aantal voorbeelden op. “Denk maar aan de komst van een citymanager, de schaatspiste op het Minnewater, meer randparkings, een samenwerking tussen de havens, betere kerstverlichting, meer bloemen in de stad tot het opwaarderen van Zeebrugge. De ‘gele mosterd’ is duidelijk bij ons gehaald en daar zijn we dankbaar voor.” Maar Van Tieghem had ook bezwaren: “Ik heb het vooral moeilijk met de financiële invulling. We geven meer uit dan we ontvangen, we verkopen veel eigen gebouwen en we lenen veel meer. En vooral: het spaarpotje dat nu nog 35 miljoen euro bedraagt, zal in 2025 nog slechts 2,4 miljoen bevatten.”

Groen is vooral bezorgd over de klimaatdoelstellingen. “Brugge zal ze in 2020 niet halen”, zegt Raf Reuse. “Verkeerde keuzes in het beleid en te weinig investeringen waren de boosdoeners. Nu hopen we dat het college echt werkt maakt van een doortastend klimaatplan. Maar ik vrees dat daar opnieuw te weinig geld voor voorzien wordt.” Reuse is ook bezorgd over het niet vervangen van een pak personeelsleden in 2025. “Het niet vervangen van pensioneringen leidt tot meer werkdruk en slechtere dienstverlening voor de Bruggelingen. Bovendien willen we dat het Stadsontwikkelingsbedrijf van onder het stof wordt gehaald. Dat bedrijf zou kunnen inspelen op toekomstige mogelijkheden voor ons leegstaand erfgoed.”

Bij Vlaams Belang kijken ze ongerust naar de toename van niet-Europeanen in Brugge. “In 1990 was dat nog geen één procent van ons inwonersaantal, in 2019 spreken we van meer dan acht procent. We moeten daar bijzonder waakzaam over zijn. We moeten armoede niet importeren”, zegt Stefaan Sintobin. “Verder ben ik wél voorstander om vaker te lenen. De rentevoeten zijn laag, dus is dit het moment om te investeren.”

Het Brugse stadsbestuur stelde vorige week haar toekomstplannen voor. Daaruit bleek dat er voor 300 miljoen euro geïnvesteerd wordt.