Oppompverbod voor verschillende waterlopen in West-Vlaanderen: “Historisch vroeg” Mathias Mariën

20 mei 2020

12u15 1 Brugge In West-Vlaanderen komt er vanaf morgen 21 mei een oppompverbod voor kwetsbare rivieren, grachten en beken. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé beslist. “Op bepaalde plaatsen staat het peil nu al onder het minimum”, zegt Decaluwé.

De maatregel komt er door de aanhoudende droogte. Ook blijft het grondwaterpeil alarmerend laag. Volgens Decaluwé is het historisch vroeg op het jaar dat een oppompverbod wordt uitgevaardigd. Hij spreekt van “extreme droogte”.



Landbouwers snakken naar regen voor hun gewassen en pompen daarom water op uit kleine waterlopen. Een sproeiverbod voor particulieren is nog niet aan de orde. Concreet geldt het oppompverbod voor zes ecologisch kwetsbare beken in de regio rond Poperinge, Diksmuide en Oostkamp. Ook in het Blankaartbekken in Woumen geldt een oppompverbod. “Daar staat het peil nu al onder het minimum”, zegt Decaluwé. Als de waterstand van de Ijzer blijft zakken, volgt ook daar een verbod.